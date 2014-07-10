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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 11:23 BJT

更正-韩国央行：总裁称7月会议有一名委员持不同意见

(更正：厘清标题及内文第一段，韩国央行总裁仅表示该名委员持不同意见，并非该委员投票支持降息)

路透首尔7月10日 - 韩国央行总裁李柱烈周四向记者表示，该行并非一致通过维持利率于2.5%的决议，七名委员中有一名委员持不同意见。

总裁称，展望未来，全球经济料维持稳步复苏势头，不过各国情况可能不同。

他并指出，央行决策委员会认为经济面临的下行风险超过上行风险。韩国产出缺口料缩窄，但步伐可能温和；韩国今明两年经济增速料分别为3.8%和4.0%；下调经济成长预估是受岁月号沉船事件影响，因该事件损及内需。

关于通胀问题，总裁表示，通胀将逐步上升，但物价压力料低于最初预想。今年年通胀率料为1.9%，明年或为2.7%。(完) (编译 张明钧/李爽; 审校 蔡美珍/许娜)
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