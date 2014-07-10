版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 09:06 BJT

韩国央行：连续第14个月维持利率不变，符合市场预期

韩国央行一媒体官员表示，货币政策委员会决定维持指标利率 在2.50%不变，但他未详细说明。央行总裁李柱烈将在0220GMT召开记者会。

路透周二访问的26位分析师中，除两人外其他全部预期韩国央行周四将维持政策利率不变。

另外，韩国央行今日稍后将发布2014年和2015年经济成长预估修正数据。此前央行预计今年经济增速为4.0%，明年增长4.2%。

民间分析师一直在下调对韩国经济成长预估，不过调降幅度很小。之前数据显示，内需走软，出口复苏步伐远慢于预期。(完)

(编译 石冠兰/王兴亚；审校 李爽/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐