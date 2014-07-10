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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 09:39 BJT

表格：澳洲6月经季节调整就业人口增加1.59万人，失业率为6.0%

路透悉尼7月10日 - 澳洲统计局周四公布的就业数据显示：

* 6月经季节调整就业人口增加1.59万人(路透调查预估为增加1.2万人)

* 6月经季节调整后失业率为6.0%(路透调查预估为5.9%)

* 6月经季节调整的全职就业人口减少3,800人

* 6月经季节调整的就业参与率为64.7%(路透调查预估为64.6%)

以下为详细数据(经季节调整)：

6月

失业率% 6.0

就业人数(百万人) 11.578

失业人数(人) 741,700

就业参与率% 64.7

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 石冠兰 审校 白云)
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