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市场报道 | 2014年 7月 10日 星期四 06:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.70 +0.10 +0.21 1539186

搜狐 55.77 -0.48 -0.85 484797

网易 76.05 +0.31 +0.41 310274

百度 184.94 +2.64 +1.45 2200728

台湾

台湾积体电路 22.42 -0.15 -0.66 2120584

联电 2.53 -0.02 -0.78 102243

日月光 6.60 -0.16 -2.37 314870

硅品精密 8.35 -0.53 -5.97 3184074

和信超媒体 1.06 +0.02 +1.92 38138

友达 4.24 -0.12 -2.75 42270

中华电信 32.22 +0.01 +0.03 26898

台湾国际航电 57.86 -2.77 -4.57 5213733

香港

中国移动 49.20 +0.09 +0.18 111464

中国联通 15.81 +0.10 +0.64 87164

中国电信 50.66 +0.13 +0.26 8514

中芯国际 4.59 -0.02 -0.43 8456

电讯盈科 6.04 +0.09 +1.51 268

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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