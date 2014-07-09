《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月9日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 46.70 +0.10 +0.21 1539186
搜狐 55.77 -0.48 -0.85 484797
网易 76.05 +0.31 +0.41 310274
百度 184.94 +2.64 +1.45 2200728
台湾
台湾积体电路 22.42 -0.15 -0.66 2120584
联电 2.53 -0.02 -0.78 102243
日月光 6.60 -0.16 -2.37 314870
硅品精密 8.35 -0.53 -5.97 3184074
和信超媒体 1.06 +0.02 +1.92 38138
友达 4.24 -0.12 -2.75 42270
中华电信 32.22 +0.01 +0.03 26898
台湾国际航电 57.86 -2.77 -4.57 5213733
香港
中国移动 49.20 +0.09 +0.18 111464
中国联通 15.81 +0.10 +0.64 87164
中国电信 50.66 +0.13 +0.26 8514
中芯国际 4.59 -0.02 -0.43 8456
电讯盈科 6.04 +0.09 +1.51 268
(完)
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路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨， 交易商称，因空头回补和美元下跌。 交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑 ，此间市场守住该水准。7月大豆 收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4 美元。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万 吨的市场预估区间。 CBOT-7月豆油合约 收跌0.23美分，报每磅31.93美分。 CBOT-7月豆粕 收涨7美元，报每吨320.6美元。 在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大 豆种植报告。 今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1 56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)