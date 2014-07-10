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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 08:16 BJT

日本数据：5月核心机械订单月减19.5%，政府下修评估

路透东京7月10日 - 周四公布的官方数据显示，日本5月核心机械订单意外较上月大减19.5%，令人对资本支出回升前景存疑。

路透调查显示，分析师预估中值为核心机械订单较上月成长0.7%。机械订单数据往往波动剧烈，被视为是未来六至九个月的资本支出指标。

据日本内阁府数据，4月下跌9.1%

5月核心机械订单较上年同期下滑14.3%，预期为增加9.5%。

内阁府下调对机械订单的评估，称增长势头似陷入停滞。

欲浏览完整表格，请点选日本内阁府网站： here(完)

(编译 张明钧/王丽鑫； 审校 石冠兰/许娜)
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