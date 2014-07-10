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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 08:05 BJT

日本数据：6月国内企业物价指数同比升4.6%，较前月上涨0.2%--央行

下表为初值数据细目，单位为百分比，括号中为分析师预估中值，先前数据可能有所修正：

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6月 5月 4月 6月指数

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年变动率 +4.6 (+4.5) +4.4 +4.2 106.3

月变动率 +0.2 (+0.1) +0.3 +2.9

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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