版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 07:28 BJT

英国经济：6月房价差值下降，楼市升势可能放缓--RICS

RICS表示，4月推出的更严格抵押贷款标准，以及央行就可能提高借贷成本“调门更高”，均放缓了房屋成交。

“英央行近期实施的贷款收入比率上限以及3%的利率压力测试，不太可能立即对楼市产生影响，”RICS首席分析师Simon Rubinsohn称。

“但包括卡尼在内的央行主要官员的讲话，以及(推出更严格抵押贷款标准)的结果，已放慢了房屋成交速度，尤其是在伦敦。”

RICS报告暗示，伦敦房价可能不会继续高速上涨。6月伦敦房价差值降至去年3月以来最低水准，目前低于全国均值。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐