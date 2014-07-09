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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 07:23 BJT

《焦点》美联储讨论了退场计划的细节，拟10月结束购债--会议记录

停止再投资，则美联储资产负债表规模将趋于下降，部分委员认为，升息前不应这样做。

会议记录还暗示，有关再投资的决定不一定会那么极端：联储可能尝试“减缓资产负债表规模的下降速度“，也许可以通过每月让一部分债券到期，而将其余债券的收益进行再投资。

美联储的退出政策较为复杂，因其刺激计划向金融系统注入的2.6万亿(兆)美元，最终以超额准备金的形式回到美联储。坐拥如此庞大的资金，银行在联邦基金市场上的同业拆借需求很小--大大降低了联邦基金利率这项重要政策工具的作用。

自去年9月以来，纽约联邦储备银行一直在测试逆回购工具，以帮助控制短期利率，货币市场基金等买家对此的需求颇强。

借助逆回购工具，美联储可以从银行、大型货币市场共同基金和其他机构借入隔夜资金。该工具的设计目的在于吸收金融体系中的超额流动性。如果这部分流动性继续流通，可能导致市场利率过低。(完) (编译 张荻/许娜/洪曦; 审校 徐文焰/郑茵)
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