《焦点》美联储讨论了退场计划的细节，拟10月结束购债--会议记录

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
停止再投资，则美联储资产负债表规模将趋于下降，部分委员认为，升息前不应这样做。
会议记录还暗示，有关再投资的决定不一定会那么极端：联储可能尝试“减缓资产负债表规模的下降速度“，也许可以通过每月让一部分债券到期，而将其余债券的收益进行再投资。
美联储的退出政策较为复杂，因其刺激计划向金融系统注入的2.6万亿(兆)美元，最终以超额准备金的形式回到美联储。坐拥如此庞大的资金，银行在联邦基金市场上的同业拆借需求很小--大大降低了联邦基金利率这项重要政策工具的作用。
自去年9月以来，纽约联邦储备银行一直在测试逆回购工具，以帮助控制短期利率，货币市场基金等买家对此的需求颇强。
借助逆回购工具，美联储可以从银行、大型货币市场共同基金和其他机构借入隔夜资金。该工具的设计目的在于吸收金融体系中的超额流动性。如果这部分流动性继续流通，可能导致市场利率过低。(完) (编译 张荻/许娜/洪曦; 审校 徐文焰/郑茵)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨， 交易商称，因空头回补和美元下跌。 交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑 ，此间市场守住该水准。7月大豆 收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4 美元。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万 吨的市场预估区间。 CBOT-7月豆油合约 收跌0.23美分，报每磅31.93美分。 CBOT-7月豆粕 收涨7美元，报每吨320.6美元。 在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大 豆种植报告。 今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1 56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)