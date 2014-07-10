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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 08:10 BJT

《焦点》英央行可能在下月调降经济闲置产能估值--新任副总裁夏菲克

夏菲克表示，英国央行近期采取的楼市管控举措旨在先发制人，避免市场出现“令人担忧的泡沫”，她还重申了央行的观点，即利率不应成为管控楼市的主要工具。

夏菲克出生于埃及，拥有美国和英国双重国籍。她学习过发展经济学，曾在世界银行就职，担任过英国对外援助部门的高官，之后就任IMF副总裁。

夏菲克在英国央行的首要任务之一，将是处理汇市交易商涉嫌操纵伦敦外汇市场所引发的后果，英国央行的职员可能早就知道此事。

她在周三的听证会上称，有理由相信关于金融市场指标设定的自律守则是不够的。(完)

(编译 洪曦/许娜/王丽鑫/王兴亚；审校 徐文焰)
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