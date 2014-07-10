美国与加拿大经济指标预测--7月10日-7月17日****

英国政经：国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月7日当周
7月10日(四)
-- 美国ICSC月度连锁店销售 6月 -- +4.8%
1230 加拿大新屋价格(较前月) 5月 +0.2% +0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月5日当周 31.5 31.5
四周均值(万人) -- 31.5
续请失业金人数(万人) 6月28日当周 256.7 257.9
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 5月 +0.6% +1.1%
趸售销售(较前月) +0.7% +1.3%
7月11日(五)
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 增加2 增加2.58
失业率 7.0% 7.0%
就业参与率 66.10% 66.10%
1430 美国ECRI经济领先指标 7月4日当周 -- 135.3
1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 盈余800 赤字1,300
7月14日当周
7月14日(一)
暂无重要经济数据。
7月15日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月12日当周 -- --
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 7月 18.00 19.28
1230 美国进口价格 6月 +0.3% +0.1%
出口价格 +0.2% +0.1%
1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.6% +0.3%
扣除汽车零售销售(较前月) +0.5% +0.1%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月12日当周 -- --
1400 美国企业库存 5月 +0.5% +0.6%
7月16日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月11日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 加拿大制造业销售(较前月) 5月 -- -0.1%
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月终值 +0.2% -0.2%
(较上年同期) +1.8% +2.0%
核心PPI(较前月) +0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.7% +2.0%
1300 美国整体资本净流动(亿美元) 5月 -- 净流入1,368
外资购买美国公债(亿美元) 5月 -- 净卖出136
1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.4% +0.6%
制造业产出(较前月) +0.4% +0.6%
产能利用率 79.2% 79.1%
1400 加拿大央行利率决议 -- 1.0%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 50 49
7月17日(四)
1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 100.5 100.1
建筑许可年率(万户) 103.8 100.5
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月12日当周 -- --
四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 7月5日当周 -- --
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 正16.5 正17.8(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 石冠兰 审校 张荻)
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
* 招标品种：国开行3/5年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：80亿元 * 招标时间：4月20日14:30-15:30 * 受访人数：9位(银行、基金、保险) * 预测区间：3.92%-4.02%；4.08%-4.15% * 预测均值：3.97%；4.11% 路透上海4月19日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年和五年期固息债 。路透调查显示，周三现券收益率小幅震荡，预计短期仍将延续盘整；考虑手续费影响后， 两期债中标收益率料接近二级，预测均值分别落在3.97%和4.11%。 北京一银行交易员称，近期利率债一级市场总体偏弱，尤以国债、地方债需求不佳；而 票息较高的政策性金融债，招标结果相对平稳一些，国开债更有流动性优势，预计明日定位 将接近二级水平。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，三年、五年最新收 益率为4.0367%、4.1605%。 中国农业发展银行周三下午招标的一年、五年和10年三期债
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)