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市场报道 | 2014年 7月 10日 星期四 08:24 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月10日-7月17日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

7月7日当周

7月10日(四)

-- 美国ICSC月度连锁店销售 6月 -- +4.8%

1230 加拿大新屋价格(较前月) 5月 +0.2% +0.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月5日当周 31.5 31.5

四周均值(万人) -- 31.5

续请失业金人数(万人) 6月28日当周 256.7 257.9

1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 5月 +0.6% +1.1%

趸售销售(较前月) +0.7% +1.3%

7月11日(五)

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 增加2 增加2.58

失业率 7.0% 7.0%

就业参与率 66.10% 66.10%

1430 美国ECRI经济领先指标 7月4日当周 -- 135.3

1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 盈余800 赤字1,300

7月14日当周

7月14日(一)

暂无重要经济数据。

7月15日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月12日当周 -- --

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 7月 18.00 19.28

1230 美国进口价格 6月 +0.3% +0.1%

出口价格 +0.2% +0.1%

1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.6% +0.3%

扣除汽车零售销售(较前月) +0.5% +0.1%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月12日当周 -- --

1400 美国企业库存 5月 +0.5% +0.6%

7月16日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 7月11日当周 -- --

再融资指数 -- --

1230 加拿大制造业销售(较前月) 5月 -- -0.1%

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月终值 +0.2% -0.2%

(较上年同期) +1.8% +2.0%

核心PPI(较前月) +0.1% -0.1%

(较上年同期) +1.7% +2.0%

1300 美国整体资本净流动(亿美元) 5月 -- 净流入1,368

外资购买美国公债(亿美元) 5月 -- 净卖出136

1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.4% +0.6%

制造业产出(较前月) +0.4% +0.6%

产能利用率 79.2% 79.1%

1400 加拿大央行利率决议 -- 1.0%

1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 50 49

7月17日(四)

1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 100.5 100.1

建筑许可年率(万户) 103.8 100.5

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月12日当周 -- --

四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 7月5日当周 -- --

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 正16.5 正17.8(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 石冠兰 审校 张荻)
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