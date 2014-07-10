版本:
中国
债券 | 2014年 7月 10日 星期四 08:21 BJT

欧洲金融：希腊政府聘请银行安排三年期新债发行，规模或达30亿欧元

一位高级政府官员以匿名方式称，“我们希望收益率在3.5%区间，尽管欧元区二线国家近期出现动荡，”他所说的是，由于市场担心葡萄牙金融集团Espirito Santo的状况，葡国公债收益率上升。

“发债的主要目的是稳定收益率曲线，而不是满足我们的融资需求，融资需求可以通过其他方式解决。”

银行业人士称，市场对希腊发债的需求料旺盛，该国4月重返金融市场时的发债就非常成功。

一位银行家称，“预计将在今天或明天发售三年期债券，我认为将会成功，海外对希腊资产很有兴趣。”

消息人士称，美银美林 、花旗 、德意志银行 、高盛 、摩根大通 这五家主承销商将负责债券发售。(完)

(编译 洪曦/李爽/于春红; 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐