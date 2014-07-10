欧洲金融：希腊政府聘请银行安排三年期新债发行，规模或达30亿欧元

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
一位高级政府官员以匿名方式称，“我们希望收益率在3.5%区间，尽管欧元区二线国家近期出现动荡，”他所说的是，由于市场担心葡萄牙金融集团Espirito Santo的状况，葡国公债收益率上升。
“发债的主要目的是稳定收益率曲线，而不是满足我们的融资需求，融资需求可以通过其他方式解决。”
银行业人士称，市场对希腊发债的需求料旺盛，该国4月重返金融市场时的发债就非常成功。
一位银行家称，“预计将在今天或明天发售三年期债券，我认为将会成功，海外对希腊资产很有兴趣。”
消息人士称，美银美林 、花旗 、德意志银行 、高盛 、摩根大通 这五家主承销商将负责债券发售。(完)
(编译 洪曦/李爽/于春红; 审校 郑茵)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。