金砖国家：7月9日股汇市收盘纵览

路透7月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月9日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二收报1,060.93点。
中国股市：沪综指收挫1.2%创近三周最大单日跌幅，新股走势现分化
香港股市：恒生指数收低1.6%创两周半以来最大单日跌幅，腾讯重挫
中国汇市：人民币攀至三个月收盘新高，政治示好味浓而偏稳预期未变
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拉美股市：巴西股市因假期休市，但巴西在美国上市的美国存托凭证(ADR)上扬，因投资者预测，巴西在世界杯半决赛惨败给德国会降低巴西总统迪尔玛·罗塞夫连任的几率。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元变动不大，墨西哥披索小涨
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南非股市：连续第三日走低，本周迄今跌幅已超过1%，因投资者担心市场此前上涨过度。指标Top-40绩优股指数 收低0.5%，报46,343点；综合指数 下滑0.4%，报51,401点。
南非汇市：兰特兑美元大致持平，市场缺乏诱因
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印度股市：创一周半收盘低位，从上日所及纪录高位回落，因投资者在预算案公布前削减塔塔汽车等蓝筹股仓位。NSE指数 收跌0.5%，为6月30日以来最低收位。BSE指数 跌0.6%。
印度汇市：印度卢比基本持稳，审慎预算案预期引发的美元强劲卖盘，被股市从高点回落所抵消。卢比兑美元 收报59.75/76，周二收报59.78/79。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 上涨0.66%，报758.36点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.93%，至33.9125卢布；卢布兑欧元 升0.6%，至46.3050卢布。(完)
(整理 石冠兰 审校 徐文焰)