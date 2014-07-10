中国经济：拟建的粤港澳自贸区将推动人民币、港元区内自由进出--报载

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透上海7月10日 - 中国证券报周四报导，深圳和香港合作新路径已基本确定，其中，扩大对港金融开放有望成为重点；深圳方面将在拟建的粤港澳自贸区方案中提出多项深港金融合作建议，包括推动人民币、港元在园区内自由进出。
此外，粤港澳自贸区计划允许香港投资者在园区内以人民币、港元开展资本项下的双向投资；在CEPA(《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》)框架下进一步扩大金融业对港开放。
支持在CEPA框架下适当降低香港金融企业在园区设立有关机构和开展金融业务的准入条件；允许园区金融机构设立离岸业务部，拓展离岸金融业务。
报导还指出，深圳前海管理局拟推出多项政策，以鼓励港企创新发展，目前正在研究设立港资企业创新发展基金的可行性。
另外，还计划对港资实行国民待遇，包括对中国公民（还可包括国有出资人）所拥有权益比例（包括直接持有和间接控制）合计超过90%的前海港资企业，在进入外商投资非禁止类产业领域时，视同民营企业管理。
对中国公民（还可包括国有出资人）直接和间接出资比例合计超过75%的前海港资创业投资企业，在投资境内注册未满3年的中小企业时，视同内资创业投资企业管理。
前海相关人士表示，如试验成功，可将港资国民待遇试验区扩展到靠近深港边境线的福田保税区、盐田综合保税区和大鹏新区；如进一步试验也成功，则有望在全国广泛推行港资国民待遇。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季