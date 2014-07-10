金属期市：伦铜持稳，期铝接近13个月高位

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
LME期铝 跌0.7%，报每吨1,926美元，因交易商进行获利了结。
美联储已经开始详细规划如何退出宽松货币政策，暗示将在10月结束资产购买，且似已接近就未来管理利率政策的计划达成一致。
中国最新公布的6月物价数据同比涨幅温和并略低于预期，显示中国短期尚不会有通胀担忧，也为进一步出台微刺激政策提供空间。
印尼股市周四预计将承压，此前两位总统候选人均宣称自己获胜。
中国出口隐形锡库存，有可能是LME锡库存莫名其妙增加的背后原因，LME锡库存的增加让原本预期今年出现短缺的投资者感到沮丧。(完)
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金属期市 LME库存变化
(编译 李爽/白云; 审校 徐文焰)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季