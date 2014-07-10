金属期市：伦铜持稳，期铝接近13个月高位

LME期铝 跌0.7%，报每吨1,926美元，因交易商进行获利了结。

美联储已经开始详细规划如何退出宽松货币政策，暗示将在10月结束资产购买，且似已接近就未来管理利率政策的计划达成一致。

中国最新公布的6月物价数据同比涨幅温和并略低于预期，显示中国短期尚不会有通胀担忧，也为进一步出台微刺激政策提供空间。

印尼股市周四预计将承压，此前两位总统候选人均宣称自己获胜。

中国出口隐形锡库存，有可能是LME锡库存莫名其妙增加的背后原因，LME锡库存的增加让原本预期今年出现短缺的投资者感到沮丧。(完)

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