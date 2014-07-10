香港金融：金管局于纽约时段再向市场注入25.96亿港元

路透香港7月10日 - 据路透报价页面 显示，香港金管局周三于纽约时段再向市场注资，金额约25.96亿港元，连同稍早周三当日共向市场注入45.34亿港元。

港元近期走强，金管局本月初开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。连同此次，金管局7月1日以来共向市场注入208.01亿港元。在这一次注资后，银行体系总结余在周五将增加至1,846.69亿元。

本地时间上午8:11时，港元兑美元 报7.7501，徘徊在强方兑换保证水平7.75港元附近。

金管局先前指出，港元需求有所增加,部份反映企业的商业活动所需,包括因近期以港元合并收购活动和派息。而银行人士亦指出，人民币今年以来汇价偏软，亦吸引部份持有人民币的投资者转往港元资产。