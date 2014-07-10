中国房地产：上海一纯宅地刷新全国单价“地王”纪录，由丽丰控股投得

路透上海7月10日 - 中国单价“地王”纪录再次被刷新。上海黄浦区一宗纯宅地周三竞拍，由丽丰控股 旗下东方动力以5.77亿元人民币价格胜出，溢价62.54%，考虑到要配建30%保障房，实际楼面价达85,513元/平方米，成为新的全国单价“地王”。

中国证券报周四报导并援引业内人士认为，土地市场已整体步入下滑阶段，土地拍卖以底价成交和流拍层出不穷，此时丽丰控股以如此高的单价拿地应属个案，不具有典型意义。

报导指出，该地块成交楼面价59,859元/平方米，而考虑到配建保障房，其楼面价则超越去年融创在北京创下的楼面价73,099元/平方米的“地王”纪录。

该地块起始价为3.55亿元，出让面积6,885.2平方米。建成房屋不得预售，须以全装修现房销售；受让人须在地块内落实100%建筑面积的装配式建筑。

“该地块地理位置优越，具备稀缺资源优势，目前五里桥周边的项目价格大约为10万元/平方米。作为港企，丽丰控股比较善于这种项目的运作，”报导引述同策咨询研究部总监张宏伟表示。