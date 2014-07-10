中国房地产：上海一纯宅地刷新全国单价“地王”纪录，由丽丰控股投得

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透上海7月10日 - 中国单价“地王”纪录再次被刷新。上海黄浦区一宗纯宅地周三竞拍，由丽丰控股 旗下东方动力以5.77亿元人民币价格胜出，溢价62.54%，考虑到要配建30%保障房，实际楼面价达85,513元/平方米，成为新的全国单价“地王”。
中国证券报周四报导并援引业内人士认为，土地市场已整体步入下滑阶段，土地拍卖以底价成交和流拍层出不穷，此时丽丰控股以如此高的单价拿地应属个案，不具有典型意义。
报导指出，该地块成交楼面价59,859元/平方米，而考虑到配建保障房，其楼面价则超越去年融创在北京创下的楼面价73,099元/平方米的“地王”纪录。
该地块起始价为3.55亿元，出让面积6,885.2平方米。建成房屋不得预售，须以全装修现房销售；受让人须在地块内落实100%建筑面积的装配式建筑。
“该地块地理位置优越，具备稀缺资源优势，目前五里桥周边的项目价格大约为10万元/平方米。作为港企，丽丰控股比较善于这种项目的运作，”报导引述同策咨询研究部总监张宏伟表示。
去年9月北京出让的朝阳区农展馆地块再度刷新地王纪录，由融创集团以21亿元地价款、配建27.8万平方米的异地医院竞得，经测算楼面地价突破7万元/平方米。 （完） (发稿 吴芳；审校 张喜良)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季