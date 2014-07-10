《全球重要经济事件一览表》--7月10日-7月17日

路透7月10日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

7月10日(四)

伦敦--英国央行将宣布利率决定。

美国剑桥--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔在美国国家经济研究局主办的一活动上发表讲话，主题为“金融业改革”(2030)。

美国肖尼--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治参加该行俄克拉荷马城分行主办的商业与社区领袖午餐会，就美国经济与货币政策发表演讲(1715)。

意大利罗马--欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)在意大利银行协会年会上发言。

7月11日(五)

美国怀俄明--第六届落基山经济峰会。发言者包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、亚特兰大联储银行总裁洛克哈特以及费城联储银行总裁普洛瑟。

7月14日(一)

法国斯特拉斯堡--欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会经济与货币事务委员会的季度听证会。

东京--日本央行货币政策会议(至7月15日)。

7月15日(二)

伦敦--金融政策委员会(FPC)委员英国央行总裁卡尼、副总裁贝利等就6月金融稳定报告列席财政委员会会议(0900)。

巴黎--法国央行总裁诺亚就信用卡安全年度报告召开新闻发布会(0730)。

悉尼--澳洲央行发布7月货币政策会议记录(0130)。

7月16日(三)

洛杉矶--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在南加州大学讲话，主题为“货币政策与马奇诺防线”(1600)。

华盛顿--美联储公布经济形势褐皮书(1800)。

渥太华--加拿大央行公布关键政策利率声明和货币政策报告。总裁波洛兹就货币政策报告召开新闻发布会(1515)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布7月货币政策会议记录(0730)。

7月17日(四)

美国欧文斯伯勒--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在当地一会议上发言，主题为美国经济与货币政策(1735)。

伦敦--英国央行副总裁康利夫在金融报告会议上讲话(0745)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。计划中无利率声明公布。

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪参加国际金融与监管中心一会议的小组讨论。

芬兰波里--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁参加一小组讨论，主题为芬兰经济(1245)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程