中国新债：海通证券下周一起发行110亿元公司债，期限三、五年及10年

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透上海7月10日 - 中国大型券商--海通证券 周四公告，将于下周一(14日)起发行110亿元人民币固息公司债券，期限三年、五年及10年，初始发行规模分别为30亿元、50亿元及30亿元。
刊登在上海证券交易所的公告显示，三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制；本次发行公司债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。
该期债券主承销商为中信证券 ，经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
发债主体 总额度 拟发规模 期限 年利率 主承销商 主体评级 发行时间
(亿元) (亿元) (年) =========================================================================================== 海通证券 至多230 30 3 4.60%-5.30% 中信证券 AAA 7/14(网上)
50 5 4.90%-5.60% 7/14-16(网下)
30 10 5.20%-5.90%
(三个品种间可以相互回拨) ===========================================================================================
欲浏览更多详情，请点选上证所网站 here (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季