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亚洲 | 2014年 7月 10日 星期四 08:45 BJT

中国新债：海通证券下周一起发行110亿元公司债，期限三、五年及10年

路透上海7月10日 - 中国大型券商--海通证券 周四公告，将于下周一(14日)起发行110亿元人民币固息公司债券，期限三年、五年及10年，初始发行规模分别为30亿元、50亿元及30亿元。

刊登在上海证券交易所的公告显示，三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制；本次发行公司债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。

该期债券主承销商为中信证券 ，经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

发债主体 总额度 拟发规模 期限 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元) (年) =========================================================================================== 海通证券 至多230 30 3 4.60%-5.30% 中信证券 AAA 7/14(网上)

50 5 4.90%-5.60% 7/14-16(网下)

30 10 5.20%-5.90%

(三个品种间可以相互回拨) ===========================================================================================

欲浏览更多详情，请点选上证所网站 here (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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