《中国重要政经日程》--7月10日

==========================今日重要政经日程==========================

7/10（周四）

--第六轮中美战略与经济对话和第五轮中美人文交流高层磋商将于7月9日至10日在北京举行。

--国新办就2014年上半年进出口情况举行新闻发布会。

==========================近期重要政经日程==========================

7/15（周二）

--中国国家主席习近平将于7月15日至16日出席在巴西举行的金砖国家领导人第六次会晤。

7/17（周四）

--中国国家主席习近平将于7月17日至23日对巴西、阿根廷、委内瑞拉和古巴进行国事访问，并在访问巴西期间出席中国－拉美和加勒比国家领导人会晤。

7/19（周六）

--2014中国上市公司风险管理高峰论坛在北京举行。

7/23（周三）

--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。

7/29（周六）

--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。

8/28（周四）

--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。

注: * 代表新增日程