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亚洲 | 2014年 7月 10日 星期四 08:35 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月10日

*工商时报：

--行政院昨日拍板，推动物疫苗、观赏鱼、农业机械等十大亮点农业予科技产业化，走向国际。此外，近年农企业申请创柜板转趋热络，芸宝等三家正提出申请，农委会预计2014-2017年将辅导农企业创柜10家、兴柜10家、上市柜八家，另媒合创投投资案10件，投资金额逾1亿台币，增加农企业筹资管道。

--合库金 不动产活化策略已重新调整，将以出租做为主力，其中合库金旗下合库资产管理公司持有的襄阳大楼，目前已有超过五家商旅业者表达争取全栋改建为商务旅馆的兴趣，为此合库将在今年10月办理评选，决定胜出的业者，可说是第一家朝商旅业活化资产的老银行。

*经济日报：

--15家上市柜金控上半年税后纯益合计达到1,610亿台币，比去年同期大幅成长逾47%，激增近520亿台币。法人概估，下半年仍有部分金控可望有一次性高额获利入帐，预估今年全年整体金控获利将挑战3,000亿台币大关。

--中央银行出重拳打炒房，房价利率涨声响，包括台银、土银、彰银 和一银等表示，房价已处高档，未来利率看升。

--金管会为扩大人民币回流管道，再度出击，将提高大陆银行来台发行宝岛债额度，从现行人民币100亿台币，改采随人民币存款等三原则动态调整，目前额度约可达人民币200亿台币，以扩大宝岛债市场规模。

--交通部观光局发布2013年度来台旅客消费与动向调查，去年来台旅客达到802万人次，观光外汇收入123.22亿美元(约3,696.6亿台币)，年成长4.7%，创历史新高水准，主要是陆客创造的观光效益55.31亿美元(约新台币1,659.3亿元)缔造新高纪录所致。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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