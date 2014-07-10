《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月10日

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
*工商时报：
--行政院昨日拍板，推动物疫苗、观赏鱼、农业机械等十大亮点农业予科技产业化，走向国际。此外，近年农企业申请创柜板转趋热络，芸宝等三家正提出申请，农委会预计2014-2017年将辅导农企业创柜10家、兴柜10家、上市柜八家，另媒合创投投资案10件，投资金额逾1亿台币，增加农企业筹资管道。
--合库金 不动产活化策略已重新调整，将以出租做为主力，其中合库金旗下合库资产管理公司持有的襄阳大楼，目前已有超过五家商旅业者表达争取全栋改建为商务旅馆的兴趣，为此合库将在今年10月办理评选，决定胜出的业者，可说是第一家朝商旅业活化资产的老银行。
*经济日报：
--15家上市柜金控上半年税后纯益合计达到1,610亿台币，比去年同期大幅成长逾47%，激增近520亿台币。法人概估，下半年仍有部分金控可望有一次性高额获利入帐，预估今年全年整体金控获利将挑战3,000亿台币大关。
--中央银行出重拳打炒房，房价利率涨声响，包括台银、土银、彰银 和一银等表示，房价已处高档，未来利率看升。
--金管会为扩大人民币回流管道，再度出击，将提高大陆银行来台发行宝岛债额度，从现行人民币100亿台币，改采随人民币存款等三原则动态调整，目前额度约可达人民币200亿台币，以扩大宝岛债市场规模。
--交通部观光局发布2013年度来台旅客消费与动向调查，去年来台旅客达到802万人次，观光外汇收入123.22亿美元(约3,696.6亿台币)，年成长4.7%，创历史新高水准，主要是陆客创造的观光效益55.31亿美元(约新台币1,659.3亿元)缔造新高纪录所致。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)