离岸人民币：陆银来台发行宝岛债额度将倍增至200亿人民币--报载

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透台北7月10日 - 台湾经济日报周四称，金管会将提高大陆银行来台发行宝岛债额度，从现行100亿人民币，改采随人民币存款等三原则动态调整，目前额度约可达200亿人民币，以扩大宝岛债市场规模。
报导指出，台湾的上市公司烨辉 海外子公司下周发行宝岛债后，大陆农行 可能在月底接棒二度来台发宝岛债，统一中控 8月有可能再发宝岛债，大陆中行、建行也积极洽询。
目前陆资企业发宝岛债余额已有87亿人民币，逼近之前金管会对外说明的人民币100亿元额度。
报导指出，柜买中心日前已呈报金管会，建议重新调整额度。金管会官员表示，未来可视发行人多样化、期别分散及人民币存款规模等三原则，随市场情况动态调整额度。
依柜买中心研订的动态调整公式，以境内的人民币存款3,000亿人民币来看，计算下来，目前陆银可发宝岛债大约有200亿人民币的空间。
报导也引述未具名的承销商主管指出，上月中国交通银行发行人民币20亿元宝岛债后，包括中国农业银行、中国银行及中国建设银行都积极洽询，准备发行，这四家陆银之前都已来台发行过宝岛债。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季