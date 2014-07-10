离岸人民币：陆银来台发行宝岛债额度将倍增至200亿人民币--报载

路透台北7月10日 - 台湾经济日报周四称，金管会将提高大陆银行来台发行宝岛债额度，从现行100亿人民币，改采随人民币存款等三原则动态调整，目前额度约可达200亿人民币，以扩大宝岛债市场规模。

报导指出，台湾的上市公司烨辉 海外子公司下周发行宝岛债后，大陆农行 可能在月底接棒二度来台发宝岛债，统一中控 8月有可能再发宝岛债，大陆中行、建行也积极洽询。

目前陆资企业发宝岛债余额已有87亿人民币，逼近之前金管会对外说明的人民币100亿元额度。

报导指出，柜买中心日前已呈报金管会，建议重新调整额度。金管会官员表示，未来可视发行人多样化、期别分散及人民币存款规模等三原则，随市场情况动态调整额度。

依柜买中心研订的动态调整公式，以境内的人民币存款3,000亿人民币来看，计算下来，目前陆银可发宝岛债大约有200亿人民币的空间。