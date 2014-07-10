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亚洲 | 2014年 7月 10日 星期四 09:29 BJT

《即时观点》日本5月机械订单创纪录最大按月降幅

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欲浏览完整表格，请点击：www.boj.or.jp/en/index.htm/ (完) (编译 白云/李爽/许娜；审校 王兴亚/李婷仪/徐文焰)
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