欧洲金融：法国敦促加强欧元在国际结算中的应用

萨潘上周曾表示，欧元区财长将在周一常规会议中围绕加强欧元使用展开磋商。但官员们表示他没有参与这些讨论，而且相关讨论也没有什么消息传出。

根据美国法律，可以起诉为受到美国经济制裁的国家进行美元交易的银行，即便这样的操作是由银行的非美国分支进行的。

道达尔执行长Christophe de Margerie支持萨潘的呼吁，称没有理由以美元支付油款。