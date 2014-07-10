欧洲金融：法国敦促加强欧元在国际结算中的应用

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
萨潘上周曾表示，欧元区财长将在周一常规会议中围绕加强欧元使用展开磋商。但官员们表示他没有参与这些讨论，而且相关讨论也没有什么消息传出。
根据美国法律，可以起诉为受到美国经济制裁的国家进行美元交易的银行，即便这样的操作是由银行的非美国分支进行的。
道达尔执行长Christophe de Margerie支持萨潘的呼吁，称没有理由以美元支付油款。
他称，“完全不用美元，这并不现实，但如果更多地使用欧元将是好事情。”(完) (编译 王丽鑫/石冠兰；审校 徐文焰)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。