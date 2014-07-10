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债券 | 2014年 7月 10日 星期四 09:55 BJT

欧洲金融：法国敦促加强欧元在国际结算中的应用

萨潘上周曾表示，欧元区财长将在周一常规会议中围绕加强欧元使用展开磋商。但官员们表示他没有参与这些讨论，而且相关讨论也没有什么消息传出。

根据美国法律，可以起诉为受到美国经济制裁的国家进行美元交易的银行，即便这样的操作是由银行的非美国分支进行的。

道达尔执行长Christophe de Margerie支持萨潘的呼吁，称没有理由以美元支付油款。

他称，“完全不用美元，这并不现实，但如果更多地使用欧元将是好事情。”(完) (编译 王丽鑫/石冠兰；审校 徐文焰)
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