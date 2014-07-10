香港个股：时代地产发行9亿元人民币三年期优先票据，息率10.375%

路透香港7月10日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周四称，计划发行本金总额9亿元人民币三年期优先票据，息率10.375%。

该公司于联交所一份声明中称，估计是次发行所得款项净额为8.815亿元，拟用于就其若干现有债务作再融资，公司亦会因应市况的变化而调整有关计划，因而重新分配所得款项用途。

该批票据将于2017年7月16日到期，由时代地产附属公司担保，发售价为本金额的100%，每半年支付一次利息，拟寻求在联交所上市，预期将获穆迪投资者服务评为B2及获标准普尔评为B。

瑞银 、海通国际 、中银国际以及法国巴黎银行 负责是次发行安排。

今年3月，时代地产发行本金额为2.25亿美元五年期优先票据，息率为12.625%，主要用于现有债务及物业开发项目的再融资。

该股周三收报3.1港元，过去一个月累计跌1.3%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)