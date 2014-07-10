香港个股：时代地产发行9亿元人民币三年期优先票据，息率10.375%

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透香港7月10日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周四称，计划发行本金总额9亿元人民币三年期优先票据，息率10.375%。
该公司于联交所一份声明中称，估计是次发行所得款项净额为8.815亿元，拟用于就其若干现有债务作再融资，公司亦会因应市况的变化而调整有关计划，因而重新分配所得款项用途。
该批票据将于2017年7月16日到期，由时代地产附属公司担保，发售价为本金额的100%，每半年支付一次利息，拟寻求在联交所上市，预期将获穆迪投资者服务评为B2及获标准普尔评为B。
瑞银 、海通国际 、中银国际以及法国巴黎银行 负责是次发行安排。
今年3月，时代地产发行本金额为2.25亿美元五年期优先票据，息率为12.625%，主要用于现有债务及物业开发项目的再融资。
该股周三收报3.1港元，过去一个月累计跌1.3%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季