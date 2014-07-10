港报财经评论：基金经理跑输，要追有难度--信报7月10日

芬佬跑输要追有难度/ 习广思

美股业绩期在即，但大市高位回吐，调整由科技股及小型股带动，均以动力股为主。美股踏入下半年后，走势由高位回软，情况与年初颇有相似之处，个中原因众多，但上半年股优于债，基金组合有机会趁半年结时间再平衡；其次，美国11月中期选举前，美股走势多偏软，何况上半年冲至年中再创新高，短期或有调整可能。不过，美股焦点仍落在公司盈利上。美国第二季经济数据及公司盈利颇为重要，尤其是第一季度增长收缩，以及第一季整体盈利从高位回落。但经济师对第二季反弹抱有颇高期望，乐观派甚至预期增长将见4%，而季度经济好转亦带动企业盈利回升。

据综合预测，标普500成分股第二季盈利增幅将达6.2%，增幅并将在第三及第四季提高至10.9%及11.9%。盈利预测往往乐观居多，但美股在业绩高峰期前回吐，某程度也反映投资者未如预测般雄心，尤其是央行买债即将结束，标普500市盈率已达18倍，要再上升，需要有更多盈利数据来支持。近日调整的不止美股和欧股，上半年资金逐利目标在近几日都有明显回吐，尤其是南欧西意葡股市，希腊调整压力亦大；相反，新兴市场反成为资金逐利对象，在周二晚美股急挫之际，新兴市场股票ETF EEM只下跌0.45%，短期资金流较利好新兴市场。

港股夹在美股和A股中间，升的时候未必跟，但任何一边跌的话，港股肯定无运行。虽然资金持续流入港股，金管局再出手注资，港汇走势续强，但美股回吐，A股下跌，港股跌势加多两钱重。恒指昨天急跌365点，收报23,176点；大市成交额640亿港元。空军未见出动，沽空比率8.5%。亚太区受美股拖累的幅度其实不大；反而中国内地PPI数据续疲弱，成为造淡理由。事情总有两面，6月CPI得2.3，低过预期，PPI反映工业仍在收缩，正面解读是中国稳增长、微刺激的措施将持续。事实上，除了近日更多定向宽松的憧憬外，针对性的政策亦陆续出台，昨天中国拍板免征新能源汽车购置税，强调是配合交通能源转型。

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德股如见顶回落，欧罗势捱沽/ 苏子

德国DAX指数自今年5月24日以裂口形式升破当时在9,790至9,810点间的关键阻力区后，于上月5日首度突破10,000点心理关口，不过DAX指数在10,000点关口附近的阻力却十分巨大，即使在上月10日、19日，本月3日及4日均能微破10,000点心理关口收市，可惜始终未能更上层楼。

踏入本周后，DAX指数跟随美股一同走低，本周二更在大沽压下，以大阴烛跌破50天平均线支持，并且完全补回5月23日至5月24日间的裂口支持，并且更在9,790点至9,810点支持区以下收市，再配合DAX指数在5月下旬至本月上旬在9,800点至10,000点间呈现横行待变的长方形形态，随着DAX指数在本周二以大阴烛低收后，只要稍后进一步跌破上月26日的9,749.75点低位支持收市，预料届时在技术走势已全面转劣下，上述的长方形形态将会成为一个极为重要的顶部形态及关键阻力区，反弹乏力返回此区域内收市，后市的走势绝对不宜乐观，向下考验200天平均线及指数自3月14日的8,913.27点低位升至上月20日10,050.98点高位的61.8%调整目标的可能性将大幅上升。

倘若DAX指数如预期般在受制于10,000点关口后正式见顶回落，相信自去年以来流入欧罗区炒股市落后的便宜资金有可能会撤走，这或使欧罗汇价将面对一定程度的沽压。倘若DAX指数回落时，不少资金自欧罗区流入避险货币，则届时美元以及日圆的走势便会较欧罗强劲得多，而这将令欧罗兑美元及欧罗兑日圆向下展开一个较明显的下跌浪。由于美元本身具备避险货币功能，因此，若触发其上升的原因只是避险需求，而不是美债息率重拾升势的话，小心届时美元的升势便会较为短暂，不易出现不少美元看好的投资者所希望见到的牛市升浪。故进取的投资者反而可待市场的避险情绪收敛时，采取上落市策略，候高沽出美元，买入较强势及有加息机会的非美元货币，例如英镑及纽元。

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