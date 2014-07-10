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亚洲 | 2014年 7月 10日 星期四 09:03 BJT

离岸人民币：时代地产三年期点心债以10.375%定价，发行9亿元

路透香港7月10日 - 根据销售文件，中国广东省物业开发商--时代地产 三年期点心债周三晚间定价，发行息率为10.375%，较初步指导利率10.625%低25基点。

债券共发行9亿元，由时代地产非境内附属公司担保，发行人评级为：穆迪“B1”／标普“B+”,债券预期评级：穆迪“B2”／标普“B”。

债券将在7月16日交割。联席牵头经办人兼联席账簿管理人为：UBS、海通国际、中银国际及法国巴黎银行。

时代地产本周稍早公告，发行3.88亿港元可换股债券，票息8%。假设按初步换股价3.50港元悉数转换债券，债券可转换股份为扩大后股本的6.05%。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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