离岸人民币：时代地产三年期点心债以10.375%定价，发行9亿元

债券共发行9亿元，由时代地产非境内附属公司担保，发行人评级为：穆迪“B1”／标普“B+”,债券预期评级：穆迪“B2”／标普“B”。

债券将在7月16日交割。联席牵头经办人兼联席账簿管理人为：UBS、海通国际、中银国际及法国巴黎银行。

时代地产本周稍早公告，发行3.88亿港元可换股债券，票息8%。假设按初步换股价3.50港元悉数转换债券，债券可转换股份为扩大后股本的6.05%。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)