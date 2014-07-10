离岸人民币：时代地产三年期点心债以10.375%定价，发行9亿元

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透香港7月10日 - 根据销售文件，中国广东省物业开发商--时代地产 三年期点心债周三晚间定价，发行息率为10.375%，较初步指导利率10.625%低25基点。
债券共发行9亿元，由时代地产非境内附属公司担保，发行人评级为：穆迪“B1”／标普“B+”,债券预期评级：穆迪“B2”／标普“B”。
债券将在7月16日交割。联席牵头经办人兼联席账簿管理人为：UBS、海通国际、中银国际及法国巴黎银行。
时代地产本周稍早公告，发行3.88亿港元可换股债券，票息8%。假设按初步换股价3.50港元悉数转换债券，债券可转换股份为扩大后股本的6.05%。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季