港报财经评论：前景虽美好，中外运勿追--经济日报7月10日

前景虽美好，中外运勿追/ 林瑞芬

美股周一、周二连跌，拖累恒指昨跌1.55%至23,176，国指跌1.56%至10,341；大市成交额640亿港元。技术上，恒指已跌回上周突破的23,200至23,250密集阻力区，即市尚容许多二、三百点的下跌空间，但不宜低收于23,000楼下，不然，上周为“假突破”，假升之后真跌就麻烦！美股近周风险胃纳降，尤其周二晚纳指大跌1.51%，忧虑加息时间表提前而回，呈短期见顶调整之势。观乎美国十年期美债息走势，在50天线争持，而RSI亦在50分界水平争持，启示市场还未一面倒认为美国会提前加息的时间表。美股的回调，暂且视为短期暂时见顶的调整，道指有一道密集支持区近16,500，而关键的一道是250天平均线16,200，守稳其上，还只算是正常的调整，未断长期牛市之势。

巴西输德国七比一，连我辈足球门外汉都有感意外，波是圆（玄）的，该有道理。估计不到的事情，不单在球场发生，往往也在股场中发生。如业绩平庸的大唐发电 因为重组，脱煤化工包袱，周二复市扯升23%。中资股变奏，很多时涉及重组，大转身也估计不到。难怪市场有门专收集盈利面平庸的国资货，博总有一日被翻身，当然，这一日可能是很长的时间，而且未必等得到。且看国泰君安最近发表报告维持收集首季亏损（今年度也大机会亏损）的中国远洋 就知，因为公司正积极处理亏损业务，调整其船队。在今年第一季，由于公司处置掉16艘船而录得7.94亿人民币损失。在今年第二季，公司已经处置掉7艘船，包括1艘集装箱船和6艘乾散货船。随着未来几年新船交付，公司的燃油效率有望提高。

近周新股好番少少，绿叶制药 收6.7港元，较招股价涨13%；天鸽互动 收5.72港元，较招股价涨8.3%。绿叶制药上市，瑞信很快手写好份分析报告，建议吸纳目标7.1港元，都引发好奇研究。毕竟市场大把药业股，绿叶上市定价水平为往绩50.7倍PE，不比其他药业股平。虽然瑞信预估其2014年12月底止每股盈利会上升88.5%至0.18人民币（折合约0.225港元），预测PE若以昨收市价计都有30倍。集团主要于中国从事开发、生产、营销及销售肿瘤科、心血管系统以及消化与代谢三个领域的新药品。

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通胀温和，后市不差/ 余少文

美股和A股下跌，累及港股回吐，但国指和红指仍守上升轨，加上中国内地通胀温和及经济回暖，可支持指数一浪高于一浪走势。上证昨日跌逾1%，深证则跌逾2%，国指难独善其身，全日跌163点或1.6%，收报10,341点，成交额回升至110亿港元，只有22%主板H股可逆市升；红指跌52点或1.2%，收报4,426点，成交额46亿港元。虽然国指和红筹齐跌，但仍然守住今年3月低位回升以及5月低位回升所形成的上升轨，加上国指未跌穿50天和250天平均线，近日在10,500点横行以及昨日下跌，都可视作正常调整。尤其红指上周升破4,400点阻力位后，呈一浪高于一浪走势，昨日回吐只要守4,400点，反覆上升格局未变。加上两指数守在牛熊分界线之上，只要续守这线，原则上后市是向好。

国指第二季走势是不及红指，过去一个月两度受制10,600点。悲观而言，是营造“双顶”，两个顶分别为6月中高位10,570点和今周高位10,533点，颈线是6月调整低位10,144点，若然颈线失守，便会形成双顶，即50天平均线不宜有失，一失便要下试量度跌幅9,718点，要回试5月低位9,620点水平。尽管国指走势偏弱，但见中国内地经济好转，国家统计局昨日公布的6月通胀和PPI，前者只有2.3%略低于预期的2.4%，反映中国内地通胀温和；后者是反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化，6月跌1.1%，略差于预期跌1%，但已连续三个月收窄跌幅，也是两年来低位，或反映中国内地经济有回暖迹象。

煤炭行业和包括钢铁的黑色金属行业的PPI环比跌1.1%和3.5%，同比则跌10.8%和6.5%，是跌幅最大的行业，由于仍未确认相关行业见底，煤炭业和钢铁业的第三季PPI仍有下跌空间，短期宜避开这些行业的股份，宁可见相关行业PPI回升才考虑未迟。通胀温和下，有助中国更灵活运用微调措施，故下半年货币政策微调步伐料加快，原则上是利好中资股，尤其国指和沪深指今年预测PE分别为7.2倍和8.6倍，属吸引水平，若大市调整10%，预测PE更可降至6.5倍和7.8倍，吸引力更大。故此跟A股和国指相关的股份，当然值得留意及作为低吸目标，如国寿 、平保 、太保 、新华保险 、中信证券 、海通证券 、A50中国 等。

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