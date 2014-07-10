港报社评：巴西须全国重整队形--星岛日报7月10日

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
「7比1！」不止是对巴西队的重击，更是对这个视足球为生命和骄傲的国家集体心理创伤，连总统罗塞夫都要公开表示难过，为国民抚伤之余，也设法保住10月连任的选情。
这个有2亿人口的「金砖」国家，经历了黑暗的一天。德国队超越了巴西，成为世界盃历来累积入球最多的国家队；德国的高路斯超越了巴西的朗拿度，成为世界盃累积入球最多球员。这些都不足以令多年来从未在主场失利的巴西缘尽决赛，令国民感到屈辱，而且输得尤其难看。
巴西队昨日的表现，简直「冇晒队形」，被当地传媒形容为「国耻」，警方要出动防暴队，以防愤怒的球迷生事，部分城市出现小规模的抢掠。有人把球队的拙劣表现，归咎于少了前锋尼马（因伤）和队长兼后防施华（被罚）这两个灵魂人物。
但是，一支有实力的国家队，本应人才济济，不应该少了2员猛将就溃不成军，以致短短6分钟可以连失4球。
今次惨败，反映了巴西队青黄不接，本身已经不大稳固，靠一、两支台柱硬撑着，失柱即散。这就如今次准决赛球场数公里外的天桥工程，不但未能如期在世盃赛前竣工，还在这场准决赛举行前几天坍塌，造成2死约20伤，暴露了当中的豆腐渣弱点。
在国家层面，2年后的奥运，亦提供了重新挽回颜面的机会，但涉及的管理难度，就比球队翻身复杂得多。
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“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季