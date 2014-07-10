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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 09:16 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存下降，但需求不振令汽油库存意外增加

路透7月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，因炼厂提高产出，美国上周原油库存下降，汽油库存则因需求不振而上升。

7月4日止当周，美国原油库存 减少240万桶，分析师预估为减少220万桶。

汽油库存 增加57.9万桶，分析师预估为下降21.7万桶。过去四周汽油日需求为904万桶，较上年同期减少0.4%。

“汽油需求未如预期般增加，市场的负面反应显示了数据令人失望，”芝加哥Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

数据公布后，美国原油价格 扩大跌幅，收盘跌1.11美元，报每桶102.29美元。

EIA指出，交割地库欣原油库存 增加44.7万桶，原油日进口 小升2万桶。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量小升3.4万桶，或产能利用率提高0.2个百分点至91.6%。

EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加22.7万桶，预估为增加120万桶。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
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