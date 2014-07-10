港报社评：“占中”瘫痪金融，打烂员工饭碗--文汇报7月10日

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
香港银行业雇员协会昨日公布业内调查，发现高逾61%雇员认为，持续「占中」会瘫痪中环，影响银行客户营商运作，甚至因忧虑「打烂饭碗」感到压力，促请反对派立即刹停「占中」。事实上，「占中」以瘫痪香港金融中心作要胁，银行业界将首当其冲。「占中」一旦发动，既影响银行业界的日常营运，亦会损害香港国际金融中心地位。银行业员工担心「占中」打烂饭碗，不是没有道理的。其实，「占中」会影响整体经济，必然会产生冲击打工仔就业的严重后果。社会各界都应强烈抵制「占中」，阻止祸港行动损害广大市民福祉。
面对全球银行业的激烈竞争，香港银行业近年积极发展跨境人民币业务，推出多种人民币产品，扩大人民币资金池投资融资渠道，并且开拓海外和内地市场，促进了香港银行业发展。然而，少数人以「占中」对准香港的金融心脏，不但会令遍布中环的银行难以营业，损失惨重，而且对香港金融中心声誉的损害更加难以估量，势将重创外资对港信心。
应该看到，除银行业从业员担心因「占中」而饭碗不保外，各行各业打工仔在现时经济不明朗之下，也会受到牵连。香港国际金融和贸易运作，80%集中中环，「占中」发起人扬言要瘫痪中环，这无可避免对香港经济造成连锁负面反应。如果整体营商环境恶化，外资撤离，投资活动大减，除金融活动外，旅游、贸易及物流和专业服务等香港支柱产业亦难幸免。不少专家学者早已警告，「占中」会令香港每日经济损失至少16亿元，各行各业职位大幅萎缩。2011年发生于英国的伦敦大骚乱和美国「占领华尔街」行动，不但令当地商业造成数以千亿计经济损失，更伴随着连番失业潮，足为前车之鉴。
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“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季