港报社评：“占中”瘫痪金融，打烂员工饭碗--文汇报7月10日

香港银行业雇员协会昨日公布业内调查，发现高逾61%雇员认为，持续「占中」会瘫痪中环，影响银行客户营商运作，甚至因忧虑「打烂饭碗」感到压力，促请反对派立即刹停「占中」。事实上，「占中」以瘫痪香港金融中心作要胁，银行业界将首当其冲。「占中」一旦发动，既影响银行业界的日常营运，亦会损害香港国际金融中心地位。银行业员工担心「占中」打烂饭碗，不是没有道理的。其实，「占中」会影响整体经济，必然会产生冲击打工仔就业的严重后果。社会各界都应强烈抵制「占中」，阻止祸港行动损害广大市民福祉。

面对全球银行业的激烈竞争，香港银行业近年积极发展跨境人民币业务，推出多种人民币产品，扩大人民币资金池投资融资渠道，并且开拓海外和内地市场，促进了香港银行业发展。然而，少数人以「占中」对准香港的金融心脏，不但会令遍布中环的银行难以营业，损失惨重，而且对香港金融中心声誉的损害更加难以估量，势将重创外资对港信心。

应该看到，除银行业从业员担心因「占中」而饭碗不保外，各行各业打工仔在现时经济不明朗之下，也会受到牵连。香港国际金融和贸易运作，80%集中中环，「占中」发起人扬言要瘫痪中环，这无可避免对香港经济造成连锁负面反应。如果整体营商环境恶化，外资撤离，投资活动大减，除金融活动外，旅游、贸易及物流和专业服务等香港支柱产业亦难幸免。不少专家学者早已警告，「占中」会令香港每日经济损失至少16亿元，各行各业职位大幅萎缩。2011年发生于英国的伦敦大骚乱和美国「占领华尔街」行动，不但令当地商业造成数以千亿计经济损失，更伴随着连番失业潮，足为前车之鉴。

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