港报社评：足球王国世纪辱败，巴西能重振雄风吗？--明报7月10日

世界盃准决赛，巴西以1：7惨败给德国，在足球世界，这个战果是世纪惊奇；森巴足球享誉世界，今年巴西在世界盃主场的耻辱式落败，出乎所有人意料。森巴足球何去何从，会否一沉不起，已经成为全球足球爱好者关心的问题。以巴西举国对足球的热爱，足球底子深厚，只要痛定思痛，打造结合现代阵式、战术战法的森巴足球，下一次在世界盃再遇德国时，有条件重振雄风，给全球足球爱好者带来一场精彩的大战。

巴西这场豆腐渣防守，有人认为与少了停赛的堤亚高施华在阵有关。堤亚高施华确实是巴西后防主力，有他在阵，经常提点队友包抄补位，大卫雷斯此战显然未能起到指挥官的作用。不过，若少了一个堤亚高施华竟然就动摇防守根基，抵挡不住德国的进攻，则一贯战将如云的巴西发生了什么事，是更根本问题。

今次巴西灾难性惨败，不少人担心会否因而引发动乱，但是除了零星事故，巴西人民对战果没有激烈反应，反而显得沉静应对，这是巴西「快乐足球」修来的正果；另外，巴西人民对德国队的出色表现，不吝于公开赞赏，显示巴西人民真的懂得欣赏足球，更值得注意的是，巴西一些人对德国的评价，也说德国队踢出他们追求的足球和风格。看来，在巴西，振兴森巴足球很快就形成巨大共识，只要有这股民气，巴西队有朝一日「复仇雪耻」，是完全有可能的事。

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