港报社评：足球王国世纪辱败，巴西能重振雄风吗？--明报7月10日

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
世界盃准决赛，巴西以1：7惨败给德国，在足球世界，这个战果是世纪惊奇；森巴足球享誉世界，今年巴西在世界盃主场的耻辱式落败，出乎所有人意料。森巴足球何去何从，会否一沉不起，已经成为全球足球爱好者关心的问题。以巴西举国对足球的热爱，足球底子深厚，只要痛定思痛，打造结合现代阵式、战术战法的森巴足球，下一次在世界盃再遇德国时，有条件重振雄风，给全球足球爱好者带来一场精彩的大战。
巴西这场豆腐渣防守，有人认为与少了停赛的堤亚高施华在阵有关。堤亚高施华确实是巴西后防主力，有他在阵，经常提点队友包抄补位，大卫雷斯此战显然未能起到指挥官的作用。不过，若少了一个堤亚高施华竟然就动摇防守根基，抵挡不住德国的进攻，则一贯战将如云的巴西发生了什么事，是更根本问题。
今次巴西灾难性惨败，不少人担心会否因而引发动乱，但是除了零星事故，巴西人民对战果没有激烈反应，反而显得沉静应对，这是巴西「快乐足球」修来的正果；另外，巴西人民对德国队的出色表现，不吝于公开赞赏，显示巴西人民真的懂得欣赏足球，更值得注意的是，巴西一些人对德国的评价，也说德国队踢出他们追求的足球和风格。看来，在巴西，振兴森巴足球很快就形成巨大共识，只要有这股民气，巴西队有朝一日「复仇雪耻」，是完全有可能的事。
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“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季