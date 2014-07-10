港报社评：拓宽经贸共同利益，中美关系恶化受遏--信报7月10日

第6轮中美战略与经济对话昨天于北京举行，中国国家主席习近平在开幕辞中强调，中美合作的共同利益远大于分歧，合则两利，斗则俱伤；另一方面，美国总统奥巴马亦发表声明，欢迎两国加强对话，并宣布今年11月到访中国，致力扩大中美务实合作，建设性地管控分歧，反映即使两国近期在东亚地区局势和网络安全等问题上的摩擦加剧，仍想利用今轮对话的机会，把双边关系稳定下来。

虽然财长杰克卢在对话前开腔，就人民币滙率向中国施以压力要求升值，旧调再弹，但中国经常账顺差占GDP的比率如今已降至约2%水平，因此，美方强行要求人民币升值的理据，已然显得薄弱，反而在今轮对话中，双方能否就中美《双边投资协定》（BIT）取得实质进展，成为外界关注的焦点，而这一点也是影响中美关系未来走向的一个重要因素。

在近期两国关系出现潜在恶化的阴影中，今轮中美战略与经济对话，及时为双方紧张关系提供了纾缓良机。两国透过加强经贸与投资合作，作为构建新型大国关系的基础，双方的意向也相当显眼。

中美经济关系继续挺进，相互依赖的程度愈深，形成所谓的「经济威慑」能否有效阻止两国发生激烈冲突，滑向军事对抗，目前难以估计。但无论如何，中美经贸投资领域合作愈广泛，两国关系愈密切，制度化的对话机制理应可以为矛盾冲突提供缓和的机会。

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