港报社评：美股虽有泡沫，爆破时辰未到--经济日报7月10日

美股前晚显着调整，有分析指投资者忧储局加息提前。惟加息最快在一年后、市场情绪亦未见异样，反映此仅炒家藉口，趁美股高位制造大波幅图利，美股泡沫爆破时机仍未至。

港股恒指昨大挫365点，皆因美股道指前晚急跌过百点，有分析指储局今晨公布的上月议息会议纪录，或反映储局将倾向提前加息，对美股不利，「末日博士」麦嘉华更指美股泡沫将爆破。然而，若说加息将挤破美股，恐言之尚早。

此亦预视，美股前晚的下跌，应非如一些悲观预期般，是美股泡沫爆破前奏，而是后市波幅扩大，但仍有上升空间，因有利美股的两大因素未变。

其一，资金泛滥未变。美国储局现时所谓退市，只是减印钞而非收水，每月仍买债350亿美元，就算储局如预期般在今年底停买债，欧、日央行量宽放水仍有多没少，加上中国等部分新兴国，又开始松货币撑经济，全球资金没有最滥只有更滥，资产泡沫仍易胀难缩。

其二，复苏有利企业盈利。美国上月失业率跌至6.1%的6年新低，近月新增职位数据亦理想，美企赚钱不难；且在超低息环境下，美企续坐享融资成本低企的优势，助催谷利润，企业盈利仍好将支持美股整固再上。

故现时美股纵有泡沫，但爆破时机未到，惟投资者要高追牟利风险不轻，因利用各种消息扩大波幅，已成目前市况的最佳图利手段，故可以预期，未来美股以至全球股市包括港股更趋波动，投资者逐浪时须谨记。

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