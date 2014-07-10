中国个股：光大证券自营业务解禁，816自营乌龙事件影响逐步消除

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透上海7月10日 - 因去年“816自营乌龙事件”而被暂停部分业务的光大证券股份有限公司 近日自营业务被解禁，这意味着经过一年的整顿，因816事件所带来的部分业务受限等不利影响正逐步消除，其业务资质已全面恢复。
光大证券周四公告称，公司周三接获证监会通知，中国证监会经核查验收，认为公司已基本完成整改，决定自本周一起解除对公司证券自营业务的限制，恢复受理公司新业务的申请。
光大证券表示，公司将继续完善公司治理和内部控制制度，持续加强合规管理，不断提高风险控制水平，切实规范相关业务行为，有效防止再次发生重大风险事件。
近期，光大证券已取得首批银行间债市做市资质、全国中小企业股转系统首批做市资格等资质。
今年来，光大证券各项业务呈恢复性态势，据刚公布的月度经营数据，光大证券今年上半年净利为2.98亿元。受816事件影响，去年全年光大证券净利下滑73%达2.84亿元。
光大证券在去年8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指 瞬间暴涨逾5%。当日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。
事后，中国监管层认定光大证券为内幕交易，且该券商因内部交易、信息误导等多项违法违规行为被处以5.23亿元罚款，且相关责任人被予以终身证券市场禁入等处罚。
光大证券周三收报7.79元，过去一个月累计下跌1.3%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季