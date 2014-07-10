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亚洲 | 2014年 7月 10日 星期四 09:55 BJT

中东情势：以色列发动空袭，加萨走廊爆发2012年以来最严重冲突

加萨城内频现空袭爆炸声，主要购物街几乎不见人影。当地居民称周三发生了数百次攻击。

以色列军队表示，他们对550个哈马斯据点进行了轰炸，包括60个火箭发射装置和11处高级哈马斯成员的住所。他们声称这些住所是指挥中心。

据医院工作人员称，在以色列最新发起的空袭中，一辆车身带有“TV”标示，属于一加萨网站的媒体用车成为他们的目标，司机遇害；在对加萨地带南部汗尤尼斯一处咖啡馆的轰炸中，另有四人身亡；加萨中部则有一名37岁的男子被杀害。

巴勒斯坦官员称，至少有25栋房屋被毁或遭破坏，但这些房屋并非都属于激进分子。

这次交火是2012年八日战争以来，以色列与加萨激进分子之间最严重的冲突。暴力冲突开始升级起因于三周前约旦河西岸有三名犹太学生遭绑架遇害。一周后，又有一名巴勒斯坦少年被绑架，而后在耶路撒冷被杀害。(完) (编译 张明钧/许娜/白云; 审校 郑茵/李婷仪)
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