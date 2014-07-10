中东情势：以色列发动空袭，加萨走廊爆发2012年以来最严重冲突

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
加萨城内频现空袭爆炸声，主要购物街几乎不见人影。当地居民称周三发生了数百次攻击。
以色列军队表示，他们对550个哈马斯据点进行了轰炸，包括60个火箭发射装置和11处高级哈马斯成员的住所。他们声称这些住所是指挥中心。
据医院工作人员称，在以色列最新发起的空袭中，一辆车身带有“TV”标示，属于一加萨网站的媒体用车成为他们的目标，司机遇害；在对加萨地带南部汗尤尼斯一处咖啡馆的轰炸中，另有四人身亡；加萨中部则有一名37岁的男子被杀害。
巴勒斯坦官员称，至少有25栋房屋被毁或遭破坏，但这些房屋并非都属于激进分子。
这次交火是2012年八日战争以来，以色列与加萨激进分子之间最严重的冲突。暴力冲突开始升级起因于三周前约旦河西岸有三名犹太学生遭绑架遇害。一周后，又有一名巴勒斯坦少年被绑架，而后在耶路撒冷被杀害。(完) (编译 张明钧/许娜/白云; 审校 郑茵/李婷仪)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季