中东情势：以色列发动空袭，加萨走廊爆发2012年以来最严重冲突

加萨城内频现空袭爆炸声，主要购物街几乎不见人影。当地居民称周三发生了数百次攻击。

以色列军队表示，他们对550个哈马斯据点进行了轰炸，包括60个火箭发射装置和11处高级哈马斯成员的住所。他们声称这些住所是指挥中心。

据医院工作人员称，在以色列最新发起的空袭中，一辆车身带有“TV”标示，属于一加萨网站的媒体用车成为他们的目标，司机遇害；在对加萨地带南部汗尤尼斯一处咖啡馆的轰炸中，另有四人身亡；加萨中部则有一名37岁的男子被杀害。

巴勒斯坦官员称，至少有25栋房屋被毁或遭破坏，但这些房屋并非都属于激进分子。