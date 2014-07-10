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亚洲 | 2014年 7月 10日 星期四 09:19 BJT

香港个股：英皇国际发行三年期16.5亿港元票据，息率5%

路透香港7月10日 - 主要在香港、澳门及中国内地从事物业投资、物业发展及经营酒店的英皇国际 公布，拟发行于2017年到期、本金总额16.5亿港元之票据，息率5%。

该公司于联交所一份声明中称，是次发行所得款项将用作一般营运资金用途。

该批票据发行日为下周二（15日），不会向联交所上市。

英皇证券、国泰君安证券、工银亚洲以及永丰银行 负责是次发行安排。

该股周三收报1.88港元，过去一个月累计升8.7%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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