中港个股：中国平安旗下平安产险获准增资20亿元，资本金规模跃居第一

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透上海7月10日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险 旗下平安产险获得中国保监会核准，注册资本增加20亿元人民币至190亿元，资本金规模跃居国内财产保险业第一位。
中国平安新闻稿称，此次变更注册资本金，将使平安产险资本金实力更加雄厚，承保能力得到扩大，同时偿付能力更加充足，使得公司偿付能力持续保持在充足II类标准150%以上的水平，为公司未来业务的健康、可持续发展提供更加坚实的基础和保证。
以保费收入计，平安产险亦是中国第二大产险公司。去年底平安产险偿付能力充足率达到167.1%。今年以来平安产险继续保持高速增长，前五月总保费收入达573.8亿元，同比增长28.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季