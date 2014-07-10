中港个股：中国平安旗下平安产险获准增资20亿元，资本金规模跃居第一

中国平安新闻稿称，此次变更注册资本金，将使平安产险资本金实力更加雄厚，承保能力得到扩大，同时偿付能力更加充足，使得公司偿付能力持续保持在充足II类标准150%以上的水平，为公司未来业务的健康、可持续发展提供更加坚实的基础和保证。