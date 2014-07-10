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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 09:33 BJT

芝加哥期市：玉米期货连跌八日，接近合约低点

11月大豆合约 跌0.11%至11.02-1/2美元，周三下挫1.18%，触及五个月低点。

美国农业部周五的报告料上调玉米和大豆秋季收成的预测。

亚洲谷物进口商正减少采购，冀望价格将进一步下降。

分析师称，美国农业部周四料公布，上周美国玉米出口销售总计在60万-105万吨，小麦出口销售在40万-63.5万吨，大豆出口销售在20万-60万吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 551.25 0.00 +0.00% -16.10% 611.03 22

CBOT玉米 396.50 -1.50 -0.38% -39.79% 601.79 11

CBOT大豆 1102.50 -1.25 -0.11% -10.18% 1150.98 17

CBOT稻米 $13.44 -$0.02 -0.15% -8.26% $14.39 46

美国原油 $101.95 -$0.34 -0.33% -0.98% $98.92 17

汇率

欧元/美元 $1.364 $0.070 +5.42% +4.55%

美元/澳元 0.942 -0.094 -9.08% -9.12%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 石冠兰/张若琪 审校 王兴亚/徐文焰)
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