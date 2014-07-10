芝加哥期市：玉米期货连跌八日，接近合约低点

英国政经：国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
11月大豆合约 跌0.11%至11.02-1/2美元，周三下挫1.18%，触及五个月低点。
美国农业部周五的报告料上调玉米和大豆秋季收成的预测。
亚洲谷物进口商正减少采购，冀望价格将进一步下降。
分析师称，美国农业部周四料公布，上周美国玉米出口销售总计在60万-105万吨，小麦出口销售在40万-63.5万吨，大豆出口销售在20万-60万吨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 551.25 0.00 +0.00% -16.10% 611.03 22
CBOT玉米 396.50 -1.50 -0.38% -39.79% 601.79 11
CBOT大豆 1102.50 -1.25 -0.11% -10.18% 1150.98 17
CBOT稻米 $13.44 -$0.02 -0.15% -8.26% $14.39 46
美国原油 $101.95 -$0.34 -0.33% -0.98% $98.92 17
汇率
欧元/美元 $1.364 $0.070 +5.42% +4.55%
美元/澳元 0.942 -0.094 -9.08% -9.12%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 石冠兰/张若琪 审校 王兴亚/徐文焰)
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
* 招标品种：国开行3/5年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：80亿元 * 招标时间：4月20日14:30-15:30 * 受访人数：9位(银行、基金、保险) * 预测区间：3.92%-4.02%；4.08%-4.15% * 预测均值：3.97%；4.11% 路透上海4月19日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年和五年期固息债 。路透调查显示，周三现券收益率小幅震荡，预计短期仍将延续盘整；考虑手续费影响后， 两期债中标收益率料接近二级，预测均值分别落在3.97%和4.11%。 北京一银行交易员称，近期利率债一级市场总体偏弱，尤以国债、地方债需求不佳；而 票息较高的政策性金融债，招标结果相对平稳一些，国开债更有流动性优势，预计明日定位 将接近二级水平。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，三年、五年最新收 益率为4.0367%、4.1605%。 中国农业发展银行周三下午招标的一年、五年和10年三期债
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。