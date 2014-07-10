中国经济：经济未完全复苏且资本流动异常，故很难停止干预汇市--财长

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透北京7月10日 - 中国财政部部长楼继伟周三表示，在中国经济未完全复苏，资本跨境流动还不是很正常的情况下，很难不干预外汇市场。
新华社援引他在中美战略与经济对话记者会上的话称，美国量化宽松政策有序退出是好事，但对发展中国家存在波动性影响，从而会给包括中国在内的一些国家在汇率管理上带来一些困难。
“我们希望美国方面关注并理解这一问题。美方不断提出我们的汇率政策是不是不需要政府干预了。我们认为，在经济没有完全复苏，资本跨境流动还不是很正常的情况下，难以做到这一点。”楼继伟说。
中国人民币兑美元 周三收创三个月新高。中间价高开61个点子，升值信号明显，但汇价高开后相对持稳。
楼继伟还表示，美国量化宽松政策有序退出问题是中美这次对话讨论的重点内容，双方都认为量化宽松的有序退出是好事，不会带来全球经济不平衡，“但要注意的是，要有序退出”。
财政部副部长朱光耀周一在记者吹风会上亦曾表示，美国量化宽松货币政策还有350亿美元额度，预计随着美国经济的走稳和失业率进一步降低，本年度内量化宽松货币政策将会完成其使命。
据美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节，联储与会官员“普遍同意”月度购债计划在10月结束。
而在被问及中国反腐与经济放缓之间的关系时，楼继伟称，所谓反腐败造成中国经济增长减慢是个伪命题，腐败常常和政府的过多管制结合在一起，管制会造成寻租。
“解除管制减少腐败机会，使得市场发挥更好作用，使得更多正能量调动起来，对经济增长有好处。”他说。
第六轮中美战略与经济对话于7月9日至10日在北京举行。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季