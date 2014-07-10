中国经济：经济未完全复苏且资本流动异常，故很难停止干预汇市--财长

路透北京7月10日 - 中国财政部部长楼继伟周三表示，在中国经济未完全复苏，资本跨境流动还不是很正常的情况下，很难不干预外汇市场。

新华社援引他在中美战略与经济对话记者会上的话称，美国量化宽松政策有序退出是好事，但对发展中国家存在波动性影响，从而会给包括中国在内的一些国家在汇率管理上带来一些困难。

“我们希望美国方面关注并理解这一问题。美方不断提出我们的汇率政策是不是不需要政府干预了。我们认为，在经济没有完全复苏，资本跨境流动还不是很正常的情况下，难以做到这一点。”楼继伟说。

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楼继伟还表示，美国量化宽松政策有序退出问题是中美这次对话讨论的重点内容，双方都认为量化宽松的有序退出是好事，不会带来全球经济不平衡，“但要注意的是，要有序退出”。

财政部副部长朱光耀周一在记者吹风会上亦曾表示，美国量化宽松货币政策还有350亿美元额度，预计随着美国经济的走稳和失业率进一步降低，本年度内量化宽松货币政策将会完成其使命。

据美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节，联储与会官员“普遍同意”月度购债计划在10月结束。

而在被问及中国反腐与经济放缓之间的关系时，楼继伟称，所谓反腐败造成中国经济增长减慢是个伪命题，腐败常常和政府的过多管制结合在一起，管制会造成寻租。

“解除管制减少腐败机会，使得市场发挥更好作用，使得更多正能量调动起来，对经济增长有好处。”他说。