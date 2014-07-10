台湾央行：共发行3,331亿台币存单，存单发行余额增1亿

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%

路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。