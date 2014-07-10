企业结盟：马来西亚联昌银行拟与两公司合并，打造国内最大银行--报载

路透吉隆坡7月10日 - 马来西亚报纸Star周四报导称，该国联昌银行(CIMB Group Holdings) 、RHB Capital Bhd 和Malaysia Building Society Bhd 将争取监管机构批准其合并，以打造马来西亚最大的银行。

该报称，雇员公积金机构(Employees Provident Fund)将在该合并交易中发挥重要作用，因其在上述三家公司均持有较大股权。因即将公布重要声明，这三家公司股票周四暂停交易。(完) (编译 李爽 审校 于春红)