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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 10:04 BJT

澳新汇市：澳元在澳洲就业数据公布后先升后跌，新西兰元触及三年高点

路透惠灵顿7月10日 - 澳元周四全线下滑，此前公布的数据显示澳洲失业率上升，引发该国经济停滞的疑虑，并助长了澳洲利率可能将数月维持不变的预期。澳元受这些因素拖低。

数据公布后，澳元/美元 起初跳升至日高0.9459，因数据显示6月就业人口增幅高于预期 。但之后澳元逆转涨势，跌至0.9409，因数据同时显示6月失业率升至6.0%。

新西兰元/美元 受澳元起初的涨势拉抬，升至0.8839，触及2011年8月以来最高水准。(完)

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