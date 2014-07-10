中国房地产：山东济南全面取消新房和二手房限购政策--报载

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透北京7月10日 - 据山东齐鲁晚报周三稍晚报导，从周四起，济南市的新房与二手房限购政策将全面取消，且本地人和外地人购买均无套数限制。
这是继内蒙古呼和浩特之后，中国又一个取消限购的城市。
报导引用地产公司和中介多方消息，证实已接到有关部门通知，7月10日起，限购政策将全面取消，不管是本地户口还是外地户口，也不管有几套房子，都能继续买房。
市民在购买新房、二手房时，可以不再按照限购政策的有关要求出具有关证明，买房也不再受买房套数的限制。
有中介已向各家门店发出通知，10日起按照限购取消后来办理有关业务。
此前网上流传济南拟取消限购的公文，稍后该市建委在其官网发布消息称，为促进济南市房地产市场健康稳定发展，济南市正研究现行商品住房限购政策进行调整的办法，待确定后实施。
依据济南2011年3月出台的限购政策，对在济南市已拥有两套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭、不能提供两年内在本市累计缴纳一年以上个人所得税缴纳证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭，暂停在本市向其售房。
随着中国楼市放缓压力逐渐增大，越来越多的地方加入房地产政策微调的行列。呼和浩特在6月底明文取消商品房限购，成为众多地方政府中首个吃螃蟹者。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季