全球金融：卡塔尔控股削减LSE约5%股权--每日电讯报

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透7月9日 - 英国每日电讯报周三援引消息人士报导称，主权财富基金卡塔尔控股(Qatar Holding)将把持有的伦敦证券交易所(LSE) 的15%股权削减三分之一；之后LSE将透过供股筹资16亿美元，用于收购美国指数集团Frank Russell。
该报援引银行消息人士话称，卡塔尔控股周三指示美银美林 和花旗 透过隔夜加速簿记建档方式出售近5%的LSE股权。
由于不在英国正常工作时间，路透不能立即联系到卡塔尔控股和LSE进行置评。每日电讯报称，出售股权是“投资组合例行管理工作”的一部分，并援引了市场收盘后卡塔尔控股发布的声明。
卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)在2007年首先买入20.86%的LSE股权。该机构是卡塔尔政府的投资部门，也是卡塔尔控股的母公司。
该日报称，按照LSE周三每股19.56英镑的收盘价计算，所售4.83%的股权价值2.55亿英镑(合4.339亿美元)。
该报称，这部分股权料将出售给多家机构投资者，而非单一买家。报导还称，到周四上午英国市场开市时，出售行动可能已完成。
每日电讯报称，卡塔尔控股将用售股所得收益维持其在LSE的10%持股比例，不必因为LSE供股而增加出资。
LSE于1月了公布以27亿美元收购Frank Russell的计划，希望更深地涉足美国这一全球最大的金融服务市场。(完)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季