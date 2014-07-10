全球金融：卡塔尔控股削减LSE约5%股权--每日电讯报

路透7月9日 - 英国每日电讯报周三援引消息人士报导称，主权财富基金卡塔尔控股(Qatar Holding)将把持有的伦敦证券交易所(LSE) 的15%股权削减三分之一；之后LSE将透过供股筹资16亿美元，用于收购美国指数集团Frank Russell。

该报援引银行消息人士话称，卡塔尔控股周三指示美银美林 和花旗 透过隔夜加速簿记建档方式出售近5%的LSE股权。

由于不在英国正常工作时间，路透不能立即联系到卡塔尔控股和LSE进行置评。每日电讯报称，出售股权是“投资组合例行管理工作”的一部分，并援引了市场收盘后卡塔尔控股发布的声明。

卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)在2007年首先买入20.86%的LSE股权。该机构是卡塔尔政府的投资部门，也是卡塔尔控股的母公司。

该日报称，按照LSE周三每股19.56英镑的收盘价计算，所售4.83%的股权价值2.55亿英镑(合4.339亿美元)。

该报称，这部分股权料将出售给多家机构投资者，而非单一买家。报导还称，到周四上午英国市场开市时，出售行动可能已完成。

每日电讯报称，卡塔尔控股将用售股所得收益维持其在LSE的10%持股比例，不必因为LSE供股而增加出资。

LSE于1月了公布以27亿美元收购Frank Russell的计划，希望更深地涉足美国这一全球最大的金融服务市场。(完)