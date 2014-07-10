新闻稿：韩国央行利率政策声明

6月消费物价通胀率为1.7%，与5月持平，即便农产品价格跌幅缩窄，因为石油产品价格加速下滑。扣除农产品和石油产品的核心通胀率从2.2%小幅降至2.1%。委员会预计通胀率将逐步攀升，尽管通胀压力似乎比先前的预期要温和一些。国内除首尔及周边地区以外的房价出现小幅上升走势，而无论是首尔及周边还是全国其他地区，租房保证金价格都继续温和上升。