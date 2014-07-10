新闻稿：韩国央行利率政策声明

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
6月消费物价通胀率为1.7%，与5月持平，即便农产品价格跌幅缩窄，因为石油产品价格加速下滑。扣除农产品和石油产品的核心通胀率从2.2%小幅降至2.1%。委员会预计通胀率将逐步攀升，尽管通胀压力似乎比先前的预期要温和一些。国内除首尔及周边地区以外的房价出现小幅上升走势，而无论是首尔及周边还是全国其他地区，租房保证金价格都继续温和上升。
在国内金融市场，由于受到主要国家经济指标改善和宽松货币政策立场，以及外国证券投资基金资金流入的影响，股价上涨、长期市场利率下降而且韩元升值。
展望未来，委员会的货币政策将帮助维持消费物价通胀处于中期目标区间，同时支撑经济增长复苏。在这一过程中，委员会将密切关注主要国家货币政策的变化等外部风险因素，以及在诸如岁月号客轮沉没事件的影响下，国内需求推迟回暖的可能性。(完)
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)