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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 10:29 BJT

新闻稿：韩国央行利率政策声明

6月消费物价通胀率为1.7%，与5月持平，即便农产品价格跌幅缩窄，因为石油产品价格加速下滑。扣除农产品和石油产品的核心通胀率从2.2%小幅降至2.1%。委员会预计通胀率将逐步攀升，尽管通胀压力似乎比先前的预期要温和一些。国内除首尔及周边地区以外的房价出现小幅上升走势，而无论是首尔及周边还是全国其他地区，租房保证金价格都继续温和上升。

在国内金融市场，由于受到主要国家经济指标改善和宽松货币政策立场，以及外国证券投资基金资金流入的影响，股价上涨、长期市场利率下降而且韩元升值。

展望未来，委员会的货币政策将帮助维持消费物价通胀处于中期目标区间，同时支撑经济增长复苏。在这一过程中，委员会将密切关注主要国家货币政策的变化等外部风险因素，以及在诸如岁月号客轮沉没事件的影响下，国内需求推迟回暖的可能性。(完)
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