台湾货币市场：7月11日及本提存期资金预期变化一览表

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透台北7月11日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期3,666.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： --央行存单到期 3兆(万亿)9,789.25亿台币： 07/14 4,030.5亿台币 07/15 1,042亿台币 07/16 2,339.75亿台币 07/17 2,220.3亿台币 07/18 802.5亿台币 07/21 4,240.8亿台币 07/22 1,837.7亿台币 07/23 3,483.8亿台币 07/24 4,380亿台币 07/25 2,806亿台币 07/28 123.50亿台币 07/29 4,736.10亿台币 07/30 2,710.80亿台币 07/31 3,954.50亿台币 08/01 1,081亿台币 --公债到期806.96852亿台币。 07/17：90甲5期公债付息14.50亿台币 07/19：102甲7期公债付息1.875亿台币。 07/20：98甲4期公债本金、付息714亿台币。 07/20：99甲6期公债付息16亿台币。 07/20：100甲6期公债付息14亿台币。 07/20：101甲6期公债付息12亿台币。 07/26：102甲8期公债付息8.33052亿台币。 08/02：100甲7期公债付息12.1875亿台币。 08/02：102甲9期公债付息14.0755亿台币。 --国库券到期250亿台币。 7/15: 财103-2期国库券到期，金额250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/14: 台湾央行例行月度发行两年期定存单，金额预定100亿台币，11日标售。 --7/14：财政部发行103/7期国库券，金额预定200亿台币，天期为273天，11日标售。 --7/18: 财政部发行103/10期公债金额预定400亿台币，年期为五年期，15日标售。 --7/31: 财政部发行103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期，28日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 董永年)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。