五矿期货：中国期指持仓激增，多空方分歧有增无减

周三股指单边下挫，多方毫无反击之力，期指主力合约收跌1.54%。从当月基差走势来看，午盘增仓下行伴随基差迅速跳水，暗示期指空方主动加仓。随后减仓反弹，虽然多单有离场之意，基差却同时缩小，说明空方减仓意愿非常强烈。尾盘基差再度走低，应该是多单主动离场所致。收盘后期指总持仓激增5116手至177827手，是近10个交易日来最高水平。成交持仓比也连续三日反弹至3.4倍，说明短线交投较活跃。当月合约持仓小幅增加3285手至107269手，反映短线套保需求上升。

周三IF1407和IF1409合约净空仓合计达2.63万手，较前值增加1036手。新公布的IF1408合约前20名净空仓为1210手。加总三合约前20名席位净空仓达到2.76万手，这个水平相较前期3万手仍回落不少。从多空席位的持仓来看，双方都有不同程度增仓，实际分歧有增无减。因此，虽然当月合约的净空仓增加近1500手，然而空方主动增持的力度应弱于数据上的表现。仅从席位持仓上看，双方并未打破多日来的平衡。(完)