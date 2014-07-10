五矿期货：中国期指持仓激增，多空方分歧有增无减

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下内容节选自7月10日的《期货日报》：
周三股指单边下挫，多方毫无反击之力，期指主力合约收跌1.54%。从当月基差走势来看，午盘增仓下行伴随基差迅速跳水，暗示期指空方主动加仓。随后减仓反弹，虽然多单有离场之意，基差却同时缩小，说明空方减仓意愿非常强烈。尾盘基差再度走低，应该是多单主动离场所致。收盘后期指总持仓激增5116手至177827手，是近10个交易日来最高水平。成交持仓比也连续三日反弹至3.4倍，说明短线交投较活跃。当月合约持仓小幅增加3285手至107269手，反映短线套保需求上升。
周三IF1407和IF1409合约净空仓合计达2.63万手，较前值增加1036手。新公布的IF1408合约前20名净空仓为1210手。加总三合约前20名席位净空仓达到2.76万手，这个水平相较前期3万手仍回落不少。从多空席位的持仓来看，双方都有不同程度增仓，实际分歧有增无减。因此，虽然当月合约的净空仓增加近1500手，然而空方主动增持的力度应弱于数据上的表现。仅从席位持仓上看，双方并未打破多日来的平衡。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季