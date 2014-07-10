路透专访：印度可能会在预算案中调降黄金进口关税--行业协会主管

截至2013年3月的财年，印度为进口1,017吨黄金支付了540亿美元，该国经常账赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重因此升至纪录高位4.8%。

由于严格的黄金贸易政策，黄金进口量大幅下滑，印度在2014年3月止财年实现经常账赤字相当于GDP的比重降至1.7%。

不过，这样的禁令也催生了经由非正式国际汇款渠道的走私现象。

世界黄金协会认为，自从施加进口管制以来，有200-250吨黄金走私到了印度。执法机关只抓到了其中的2.5吨，仅为总体预估数量的1%。

Bamalwa说，“一旦进口税下调以及80：20规则取消，走私行为将会减少。在那之前，走私还将继续...(只要)同邻国金价仍存在差异的话。”(完) (编译 张荻/郑茵/李爽/洪曦; 审校 石冠兰)