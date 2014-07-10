路透专访：印度可能会在预算案中调降黄金进口关税--行业协会主管

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
截至2013年3月的财年，印度为进口1,017吨黄金支付了540亿美元，该国经常账赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重因此升至纪录高位4.8%。
由于严格的黄金贸易政策，黄金进口量大幅下滑，印度在2014年3月止财年实现经常账赤字相当于GDP的比重降至1.7%。
不过，这样的禁令也催生了经由非正式国际汇款渠道的走私现象。
世界黄金协会认为，自从施加进口管制以来，有200-250吨黄金走私到了印度。执法机关只抓到了其中的2.5吨，仅为总体预估数量的1%。
Bamalwa说，“一旦进口税下调以及80：20规则取消，走私行为将会减少。在那之前，走私还将继续...(只要)同邻国金价仍存在差异的话。”(完) (编译 张荻/郑茵/李爽/洪曦; 审校 石冠兰)
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)