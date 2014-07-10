香港个股：北大资源合营近40亿元人民币投得天津一幅土地

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透香港7月10日 - 中国北大方正集团旗下房地产商--北大资源 周四称，其与天津民企津东集团的合营以39.73亿元人民币成功投得天津一幅土地。
北大资源于联交所的声明称，旗下天津博雅成功投得于天津土地交易中心挂牌出售的位于河西区黑牛城道与洪泽南路交口东南侧、地盘面积6.65万平方米之土地，作住宅及商服用途。以此计算，每平方米土地约5.97万元。
公司表示，“该土地位于天津主要开发区新八大里地区，毗邻绿地及商业区域。此外，该土地附近未来将建有地铁站，交通方便，董事会认为具有良好的开发潜力。”
该土地由天津国土管理局提呈出售，根据协议土地上之建设须于今年8月底前动工，2017年底前完工。
天津博雅已支付12亿元人民币保证金，并将透过内部资源及主要股东或其关连公司贷款为其资本承担融资。
北大资源持有天津博雅60%股权，津东集团以及天津市新荣华房地产经纪有限公司各占余下20%之权益。
前称方正数码的北大资源原本从事信息产品分销，2013年获北大方正注入房地产业务，自此转型，并积极在内地投得。现时北大方正持有其逾73%的股份。
香港时间10:08，该股持平于0.7港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季