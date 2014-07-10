中国旅游：上海、香港和台北再次入选全球20大旅游目的地--万事达

路透上海7月10日 - 据万事达卡 最新发布的世界旅行目的地指数，上海、香港和台北再一次入选全球入境游客人次最多的前20大旅行目的地城市，为这三个大中华区城市连续第四年在该指数中排名全球20强。

万事达新闻稿称，香港、台北和上海是大中华区内最国际化的城市。据估计，今年这三个城市的入境游客人次将分别达到884万、629万和609万，分别位列全球第9位、第15位和第16位。与去年同期相比，香港、台北和上海的入境游客人次均保持7%-9%的可观增幅，台北是三大目的地城市中唯一连续四年保持增长的城市。

不论以入境游客人次还是跨境消费额（即入境游客在目的地城市的消费总额计数），香港、台北和上海均入选亚太区十大旅行目的地城市。北京位列亚太区入境游客人次最多的旅行目的地城市第10位。

就跨境消费额而言，台北连续四年超越香港、上海和北京，预计今年将达到108亿美元，位居全球第九位，香港、上海和北京预计今年将分别达到83亿美元、53亿美元和42亿美元。

据新闻稿，全球范围内，伦敦以1,869万入境游客人次和8%的增幅荣登本期指数榜首，曼谷（1,642万）和巴黎（1,557万）紧随其后。近几年来，伦敦和曼谷争夺全球最大旅行目的地城市的竞争愈发激烈。受近期泰国政治局势影响，曼谷未能继续保持2013年的第一宝座。

亚洲城市在此次指数中表现出色，在全球前十大旅行目的地城市中占据多席，例如曼谷、新加坡（1,247万,第四）、吉隆坡（1,081万，第八）、香港和首尔（824万，第十）。